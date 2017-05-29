Краматорск с лекцией посетил Павел Гриценко

Сегодня в Краматорске в здании Краматорского городского совета при поддержке руководителя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского и народного депутата Олега Недавы состоялась лекция директора Института украинского языка НАН Украины Павла Гриценко. Павел Ефимович рассказал о развитии украинского языка, его основные проблемы и подарил Павлу Жебривскому словари украинского языка.
«Донетчина - это исконные украинские земли. Я и Олег Недава, который также способствовал приезду нашего уважаемого гостя, готовы приложить максимум усилий, чтобы возвращение украинского языка началось с Донбасса. Наш северный сосед годами вкладывал средства, чтобы здесь люди забывали все украинское, поэтому возвращение к истокам - это то, что нам нужно и Донецкая область станет этим стержнем», - отметил руководитель Донецкой ОГА Павел Жебривский.
«Нет языков враждебных, и речи между собой не враждуют. Есть люди, политические партии, используют язык для решения языковых вопросов. Наукой доказано, что украинский язык берет свои истоки из праславянского языка, а письменность на украинской территории возникла еще до принятия христианства. А относительно идей квази-республик, то нет луганского или донецкого языка, а есть только украинский», - подчеркнул директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко.