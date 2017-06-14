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Когда закончится уран…

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Когда закончится уран…

Судя по энергетической стратегии Украины, отечественные атомные электростанции (АЭС) будут работать как минимум до 2030 года, а ресурс реакторов будет продлеваться за счёт модернизации. Однако на чём они будут работать — остаётся только гадать: если верить прогнозу Всемирной ядерной ассоциации, мировые коммерческие запасы урана-235 будут исчерпаны к 2020 году.

Швейцарские формулировки


План правительства Швейцарии по отказу от атомной энергетики и замене АЭС возобновляемыми энергоисточниками граждане одобрили на референдуме. Но обтекаемые формулировки вопросов позволяют крутить результатами референдума в самые разные стороны и на практике продлевают существование атомной энергетики там, где умеют считать деньги и думать на перспективу. А подумать есть над чем. Сегодня атомные электростанции обеспечивают треть потребностей страны в электроэнергии.

Примечательно, что в ноябре 2016 года в Швейцарии проходил инициированный «зелёными» референдум об ограничении срока эксплуатации АЭС 45 годами. И большинство населения проголосовало против конкретных сроков закрытия. При этом 58 % поддержали предложение правительства закрыть все 5 АЭС после завершении срока службы. Но теоретически ресурс реакторов можно и продлевать…

Австрийский демарш


Первый демарш против атомной энергетики — ещё до громких аварий — предприняла Австрия. В 1970-х годах там развивали ядерную программу и был план запуска 6 АЭС. Но это, наверное, первый в истории случай, когда уже построенная АЭС (Цвентендорфская) так и не была запущена, а готовые к эксплуатации реакторы потихоньку разбирали на запчасти соседи: Германия до XXI века мирного атома не боялась.

Референдум в 1978 году поставил точку в истории так и не состоявшейся австрийской атомной генерации. Цифры, впрочем, и сегодня выглядят сомнительно: за прекращение высказались всего 50,47 % принявших участие в голосовании. Однако Австрия пошла дальше и даже запретила импорт электричества, выработанного на АЭС.

Италия, также на основании референдума, спустя год после Чернобыльской аварии закрыла 4 действующих АЭС. К 1990 году был заглушён последний реактор.

В Германии плебисцитов по этому вопросу не проводили, — решение об отказе от атомной энергетики спустили сверху, после аварии на «Фукусиме». Последние работающие реакторы планируется остановить в 2022 году.

Японский парадокс


Сегодня АЭС работают более чем в 30 странах. Италия их успешно ликвидировала; Бельгия, Германия, Испания, Швейцария, Тайвань придерживаются политики отказа от ядерной энергетики. Однако же, несмотря на информационную шумиху, ещё никто кроме Австрии и Италии полностью от атомной энергетики не отказался.

Когда в Армении после землетрясения в Спитаке остановили единственную АЭС (Мецаморскую), в страну пришли «тёмные времена». Но в 1995 году армяне были вынуждены перезапустить её, так как дефицит энергии привёл к коллапсу в коммунальной сфере. Страну, где не было воды, электричества и канализации, покинула практически половина населения.

А что же Япония? Тамошнее правительство не спешило отказываться от ядерной энергетики даже под давлением общественности и на фоне провальных действий по ликвидации аварии на «Фукусиме-1». А спустя несколько лет, когда страсти поутихли, Япония начала перезапуск заглушённых реакторов и наращивает долю атомной генерации в энергетике.

В Украинской ССР и после Чернобыля АЭС не останавливались.

Ситуация парадоксальная: страны, которые на себе испытали ужас радиоактивных катастроф, продолжают работать с атомом, а те, кого это не коснулось, отказываются от него. Почему?

Экология или экономика?


Как бы там ни было, а к 2015 году были остановлены 164 реактора из когда-либо работавших, а доля ядерной энергетики в мировом объёме упала с 17,6 % до 10,7 % — более чем на треть. И всё же АЭС продолжают играть значительную роль в энергобалансе отдельных стран, и Украина — одна из них: во время недавнего угольного энергокризиса порядка 60 % вырабатываемого в стране электричества приходилось на АЭС, и это позволило не повторить у нас армянскую ситуацию.

Технологический и социальный прогресс коррелирует с плотностью проходящих через заселённые территории энергопотоков. И атомная энергетика, благодаря уникальной возможности получать огромный объём энергии из минимальных по размеру источников сырья, является одной из самых эффективных технологий.

Да, есть целый спектр серьёзнейших экологических проблем: от утилизации отработанного ядерного топлива до утечек при авариях, риск которых с годами только растёт. Есть вопросы и экономического плана. Ответы на них, а вовсе не протестные движения, меняют векторы энергетики.

Движение в тупик


Главное преимущество АЭС — низкая доля топлива в себестоимости вырабатываемой энергии. Но если учитывать стоимость утилизации отходов и ликвидации аварий, вопрос расходов повисает в воздухе. Зато виден рост затрат на поддержание работоспособности устаревающих реакторов. Конкретными цифрами поделился на одной из конференций Майкл Шнайдер, соавтор ежегодного World Nuclear Industry Status Report. Он утверждает, что цена произведённого на французских АЭС электричества в 2010–2013 годах выросла на 20 %, и если в нулевых на поддержание работоспособности станций тратилось по 0,5 млрд евро в год, то сейчас это полноценные 4 млрд евро.

У немцев всегда было хорошо математикой. Возможно, поэтому они решили закрыть старые реакторы к 2022 году, продолжая экспериментировать с термоядерными реакциями. Когда мировые запасы урана-235 будут исчерпаны, человечеству останется перерабатывать высокообогащённый оружейный уран в топливо для АЭС и дообогащать ядерные отходы. А это дорожка к энергетическому тупику.

Zavarnik


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