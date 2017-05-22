В Донецкой области сотрудник фискальной службы попался на взятке

В полицию обратилась женщина с информацией о том, что от нее за непроведение проверки подакцизных товаров требуют взятку работник Государственной фискальной службы. Первую часть неправомерной выгоды в сумме 5000 грн заявительница перевела на банковскую карточку.
В понедельник, 22 мая, в городе Константиновке следователи прокуратуры Донецкой области совместно с представителями объединенного штаба центрального управления СБУ в районе проведения АТО и Управлением защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции Украины во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч грн задержали главного государственного инспектора отдела фактических проверок ГУ ДФС в Донецкой области, а также его посредника.
Сейчас денежные средства изъяты, продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов.
Данные по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).
Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.