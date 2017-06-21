Легкоатлеты Донецкой области получили 10 медалей на Чемпионате Украины

Донецкая область заняла четвертое место в Чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002 года рождения и моложе. Юные спортсмены принесли еще 10 медалей в казну вознаграждений Донбасса, сообщает До ТеБе.
В частности, на Чемпионате Украины, который с 14 по 16 июня проходил в Харькове, лучшими стали:
- Богдан Панченко - 1 место в прыжках в высоту (1.86 м)
- Александр Сосновенко - 1 место в беге на 800 м (2: 02.98)
- Ольга Дыбка - 2 место на дистанции 800 м (2: 16.64)
- Кристина Юрчук - 2 место в беге на 100 м с барьерами (14.92)
- Валерия Рытова - 2 место в семиборье (4039 очков)
- Глеб Терновский - 2 место в восьмиборстве (4129 очков)
- Максим Фомин - 2 место на дистанции 2000 м с препятствиями (6: 48.28)
- Ростислав Швец - 2 место в прыжках в длину (6.20 м)
- Мария Ларина - 3 место в толкании ядра 3 кг (11.75 м).
- Также золотые медали завоевала юношеская эстафетная команда (100 м + 200 м + 300 м + 400 м), в составе которой были Ярослав Бублик, Никита Буханцов, Даниил Журавов, Александр Сосновенко. Результат ребят - 2: 07.04 минуты, - сообщается на сайте Управления.