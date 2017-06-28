В Часов Яре прошел открытый детский турнир "Веселое лето-2017"

24 июня в городе Часов Яр на базе коммунального учреждения спортивно-оздоровительного профиля «Стадион «Авангард » состоялся первый открытый детский турнир по футболу «Веселое лето-2017», организованный Оргкомитетом совместно с Часовярским городским советом, сектором по делам семьи, молодежи и спорта Артемовской райгосадминистрации и заведением спортивно-оздоровительного профиля «Стадион «Авангард ».
В турнире приняли участие 5 команд: «Огнеупорщик» (город Часов Яр), ФК «Легион» (город Бахмут), КДЮСШ Бахмутского района, «Авангард (город Северск),« Артемсоль »(с. Соледар). Для команд «Авангард» и «Легион» выступление в турнире стало дебютом. Главным судьей детских соревнований был Прокопюк Сергей Иванович. В честной и интересной борьбе определились победители и призеры турнира «Веселое лето 2017». Победителем соревнований стала команда «Артемсоль». Второе место заняла команда КДЮСШ Бахмутского района, третье место - команда «Огнеупорщик», а четвертое и пятое места заняли дебютанты турнира ФК «Легион» и команда «Авангард».
Независимо от результатов соревнований, занятых призовых мест всем участникам турнира были вручены награды и отличия турнира. Все юные футболисты получили также сладкие подарки от председателя Артемовской райгосадминистрации Владимира Бохонова и торты от ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат».