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Психологическое состояние воинов АТО на Донетчине будут восстанавливать с помощью спорта

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Спорт / Спорт в регионе
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Психологическое состояние воинов АТО на Донетчине будут восстанавливать с помощью спорта

5 апреля в Краматорске на базе ДЮСК «КПД» (расположенного по адресу: ул. Анатолия Соловьяненко, 6) состоялся старт пилотного социально-реабилитационного спортивного проекта, который имеет цель помочь ветеранам АТО восстановиться физически и психологически благодаря спорту.

В его рамках заслуженный мастер спорта Украины по пауэрлифтингу, чемпион Европы 2014, 2015 годов, чемпион и рекордсмен мира 2015, в 2016 годов Алексей Бычков, который сейчас готовится к выступлению на Всемирных играх в польском Вроцлаве (пройдут 20-30 июля 2017), провел открытую тренировку.

Среди почетных гостей, которые посетили мероприятие, были: президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк, президент Федерации пауэрлифтинга Украины Сиражутдин Базаев, начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мицик, заместитель Краматорского городского головы Наталья Чукова.

Представляя спортивные достижения Бычкова, Владимир Мицик отметил, что Алексей известный спортивной общественности Донецкой области не только как спортсмен, но и как успешный тренер, воспитавший плеяду молодых спортсменов-пауэрлифтеров: двух мастеров спорта Украины международного класса, шесть мастеров спорта Украины. Среди них - обладатели наград мирового и европейского юниорских первенств 2016: Даниил Ковалев, Андрей Шевченко и Николай Арсенюк.

«С уверенностью можем сказать, что зал спортивного клуба «КПД»- это настоящая кузница пауэрлифтеров высокого класса, достижениями которых гордится не только Краматорск и Донецкая область, но и вся Украина, - отметил Владимир Мицик. - Более того, сегодня Алексей уделяет внимание людям с инвалидностью и детям социально незащищенных категорий. На данный момент количество представителей вышеназванных категорий составляет 10 человек. Таким образом, Алексей собственным примером демонстрирует, что спорт доступен для каждого человека, независимо от его социального статуса, финансового положения или физических возможностей».

В качестве нового направления тренерской работы Алексей Бычков выбрал занятия с воинами АТО. Таким образом, спортсмен Донетчины стал лицом пилотного всеукраинского проекта, который берет старт в Краматорске.

«Спортивному комитету Украины, который объединяет неолимпийские виды спорта, очень приятно именно в Краматорске начать пилотный социально-реабилитационный проект. Его мы инициировали вместе с общественными организациями «Союз ветеранов АТО Донбасса» и «Сердца киборгов». Идея очень проста - мы хотим привлечь ветеранов АТО к занятиям спортом, тем самым облегчая им адаптацию к мирной жизни», - сказал Илья Шевляк.

Почетные гости выразили надежду, что этот проект также поможет при участии местных властей улучшить условия для тренировок Алексея Бычкова и других ведущих пауэрлифтеров Донецкой области.

«Видя успехи наших спортсменов, Краматорский городской совет поставил перед собой задачу по восстановлению спортивной материально-технической базы. И в 2016 году уже было много сделано для улучшения имеющихся тренировочных условий: приобретено новое оборудование, сделан ремонт в помещении. Сегодня на совещании с мэром Краматорска Андреем Панковым прозвучал вопрос о настоятельной необходимости в изменении местонахождения клуба, расширении его площади. И решением этого вопроса мы, безусловно, будем заниматься», - отметила Наталья Чукова.

Сразу после пресс-брифинге Алексей Бычков с помощью своих воспитанников Даниила Ковалева и Андрея Шевченко провел открытую тренировку для ветеранов АТО, объяснив правильную технику выполнения всех трех упражнений пауэрлифтинга: приседания, жима лежа и становой тяги.

По завершению открытой тренировки его участники высказали мнение, что регулярные занятия спортом могут стать для воинам АТО хорошей компенсацией тех колоссальных психологических нагрузок, которые они прошли в зоне боевых действий.

Ожидается, что после успешного внедрения этого проекта в Краматорске к его реализации подключатся другие виды спорта и регионы Украины.
Психологическое состояние воинов АТО на Донетчине будут восстанавливать с помощью спорта
Психологическое состояние воинов АТО на Донетчине будут восстанавливать с помощью спорта
Психологическое состояние воинов АТО на Донетчине будут восстанавливать с помощью спорта


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