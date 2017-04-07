Психологическое состояние воинов АТО на Донетчине будут восстанавливать с помощью спорта

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В Дружковке состоялся спортивный праздник, посвященный 100 дням до начала Олимпийских игр

Пауэрлифтеры Донетчины одержали «золото» и «бронзу» на чемпионате мира по пауэрлифтингу

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