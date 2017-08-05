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В Славянском районе состоялась встреча с участниками АТО

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Разное / Фото регион
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В Славянском районе состоялась встреча с участниками АТО

2 августа, в зале заседаний Славянского районного совета состоялась встреча председателя Славянской райгосадминистрации Евгения Данилюка, руководителей структурных подразделений райгосадминистрации и учреждений, с участниками антитеррористической операции, проживающих на территории Славянского района. К обсуждению были предложены вопросы медицинского, социального обеспечения, адаптации и правовой поддержки участников АТО, ответы на которые были предоставлены руководителями соответствующей сферы деятельности.

Так, что касается медицинского обеспечения участников АТО медицинскими учреждениями Славянского района и оказания помощи, ответ предоставила главный врач КУ «ЦПМСД» Татьяна Холостова. На диспансерном учете в КЗ «ЦПМСД» Славянского районного совета находятся 52 демобилизованных участников АТО со статусом участника боевых действий и 1 участник АТО со статусом инвалида войны. Осмотрено полным комплексным осмотром 48 демобилизованных участников АТО, остальные 5 человек временно проживают в других местах. Общий процент осмотра ветеранов войны составил 90,6% от всех демобилизованных участников АТО, стоящих на учете. По итогам профилактических осмотров в демобилизованных участников антитеррористической операции выявлено патологии по профилям - 12: сердечно-сосудистые - 6; цереброваскулярных - 6. Согласно Программы «Здоровье населения Славянского района 2017-2021 годы» районные бюджетные средства запланировано выделить на 2017 год средства в сумме 335585,00 грн. для обеспечения бесплатными медикаментами льготной категории населения в случае амбулаторного лечения, в т.ч. выделено Черкасской объединенной территориальной общиной 60585,00 грн и Николаевской объединенной территориальной общиной 100000,00грн.

Информацию по социальному обеспечению участников АТО, осуществляемой согласно действующему законодательству предоставил начальник УСЗН райгосадминистрации Артем Жариков. На учете в управлении социальной защиты населения райгосадминистрации находится 92 участника антитеррористической операции, у которых установлен статус участников боевых действий - 91 лицо и 1 инвалид войны. В течение 1 полугодия 2017 года в управление поступило 6 заявлений на санаторно - курортное лечение (1 заявление от инвалида войны и 5 - от участников боевых действий). Средствам, которые были выделены для закупки санаторных путевок, обеспечено санаторным лечением 2 льготника - участник боевых действий и инвалид войны. Для профессионального обучения обратилось 5 участников боевых действий - участников АТО. В настоящее время 2 льготника уже получили профессиональное обучение. Другие будут учиться после получения средств на эти расходы. Согласно решению Славянского районного совета от 22.02.2017 № 7 / 16-263 «О районной Программе социальной поддержки участников антитеррористической операции и членов их семей на 2017 год» 38 участникам боевых действий - участникам АТО предоставлена единовременная материальная помощь в сумме 3200 грн . каждому. Средства зачислены в июне 2017 года на лицевые счета каждому льготнику. Льготы на твердое топливо назначен 33 участникам боевых действий, на сжиженный газ - 4, на жилищно - коммунальные услуги - 87 чел.

Также, на встречу были приглашены и.о. военного комиссара Василия Хребтового, который доложил о национально-патриотическом воспитании и мероприятии по мотивации граждан к прохождению военной службы. В общем эти меры осуществляются в форме лекций, бесед, рассказов, экскурсий в музеи, военных частей, высших военных учебных заведений, встреч с ветеранами войны, труда и военной службы, походов по местам боевой славы, поисковой работы, участия в работе клубов и кружков военно-патриотического направления. Среди жителей района не в значительном количестве, но есть желающие проходить службу по контракту. По информации военного комиссариата многие участники АТО зарегистрированные на территории района, но не проживают по месту прописки.

В ходе встречи приглашенные имели возможность получить информацию от специалистов и получить ответы на вопросы, возникшие в процессе жизнедеятельности.
В Славянском районе состоялась встреча с участниками АТО
В Славянском районе состоялась встреча с участниками АТО
В Славянском районе состоялась встреча с участниками АТО


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