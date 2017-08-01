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ДТЭК и Громада: в Курахово создают комфорт по-европейски

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Общество / Разное
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ДТЭК и Громада: в Курахово создают комфорт по-европейски

В Курахово определили победителей конкурса «Громада своими руками», которые благодаря мини-грантам ДТЭК, создадут европейский комфорт в городской инфраструктуре. Выбор громады: уютные дворики и современные фонтаны, живописные пейзажи-витражи для арт-терапии и забота о бездомных животных. Общая сумма грантов ДТЭК на реализацию проектов составит 584 тыс. грн.

Всего в Курахово будет реализовано 11 проектов, еще 3 проекта — в поселке Дачное. Участники конкурса получили на реализацию проектов от 20 до 50 тысяч гривен. Все проекты направлены на создание комфортных условий проживания для жителей населенных пунктов, где работают предприятия ДТЭК.

«Финансирование конкурса ДТЭК не прекращал даже в самое сложное время. Конкурс стал своеобразной традицией в Курахово и в то же время — инновационным двигателем. Инициативные группы начинали с детских площадок, а теперь готовы к европейскому тренду в благоустройстве мест проживания», — комментирует итоги конкурса Виктория Бурлака, руководитель департамента по управлению персоналом ДТЭК Кураховской ТЭС.
ДТЭК и Громада: в Курахово создают комфорт по-европейски

«В этом году в Курахово за гранты ДТЭК соревновалось 29 заявок. Экспертную помощь в составлении проектов для всех участников оказывал Кураховский центр местного экономического развития. При содействии ДТЭК в Курахово за пять лет реализовано 26 проектов по инициативе самих жителей громады», — рассказывает Наталья Пужайло, секретарь Кураховского городского совета.

Всего в этом году в проекте «Громада своими руками» участвовали жители 42 городов и районов, где работают предприятия ДТЭК. На конкурс было подано 539 заявок.


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