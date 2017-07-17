В Константиновке может появиться Центр предоставления административных услуг

Городская администрация Константиновки ведет переговоры с агентством США по международному развитию (USAID) по открытию ЦПАУ в городе.
Центр предоставления административных услуг планируют разместить в помещении бывшей школы № 12. Там хотят сделать «единое окно» с представителями всех городских служб.
- Вместе с представителями USAID, мы работаем в направлении открытия центра предоставления админуслуг, для того, чтобы на территории 12-й школы можно было разместить и управление социальной защиты населения и расширить количество административных услуг. Есть перспективы, проект готовится, будем надеяться, что центр откроется в недалеком будущем в Константиновке, - рассказал секретарь городского совета Юрий Разумный.
Сейчас здание 12-й школы требует капитального ремонта. Средства на ремонт, власти Константиновки, планируют привлечь от международных партнеров.
До ТеБе