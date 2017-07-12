В Донецкой области сокращается количество официальных безработных

На 1 июля 2017 года на учете в службе занятости Донецкой области находится 13 400 безработных. Это почти на треть меньше, чем в прошлом году. При этом трудоустроить за этот срок удалось 14 800 человек.
Среди трудоустроенных в 2017 году 17 человек воспользовались правом взять всю сумму помощи на открытие собственного бизнеса, а 476 устроились на новые рабочие места (с компенсацией работодателю расходов единого социального взноса).
При этом количество вакансий, поданных работодателями в службу занятости области, составляла 1,3 тыс. единиц, а нагрузка на одно свободное рабочее место составляет 10 человек.
До ТеБе