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Жителей Донетчины предупреждают об ухудшении погодных условий

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Общество / Разное
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Жителей Донетчины предупреждают об ухудшении погодных условий

Сегодня, 7 июля, на территории Донецкой области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, среди метеорологических предупреждений шквальный ветер скоростью 15-24 м/с и грозы.

- Рекомендовано держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и зданий. Зонами опасности также есть дома, которые строятся или ремонтируются, - сообщает пресс-служба ГУ ГСНС в Донецкой области.

Температура воздуха ночью в Донецкой области достигнет +12 - +14 градусов по Цельсию, днем ожидается +21 - +23 градуса.

До ТеБе


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