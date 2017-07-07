Жителей Донетчины предупреждают об ухудшении погодных условий

Сегодня, 7 июля, на территории Донецкой области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В частности, среди метеорологических предупреждений шквальный ветер скоростью 15-24 м/с и грозы.
- Рекомендовано держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и зданий. Зонами опасности также есть дома, которые строятся или ремонтируются, - сообщает пресс-служба ГУ ГСНС в Донецкой области.
Температура воздуха ночью в Донецкой области достигнет +12 - +14 градусов по Цельсию, днем ожидается +21 - +23 градуса.
До ТеБе