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В Мариуполе подарили 25 квартир детям-сиротам

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Общество / Разное
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В Мариуполе подарили 25 квартир детям-сиротам

В Мариуполе 25 молодых семей из числа детей-сирот получили бесплатные квартиры ко Дню Конституции Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

В частности, финансирование программы по приобретению жилья незащищенным слоям населения взяли на себя областной и городской бюджеты. На 25 квартир в Мариуполе было потрачено 10 млн гривен.

- Программу обеспечения жильем продолжим и в году следующем. Кроме сирот, помогать будем и переселенцам. Законом предусмотрено приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц по следующей схеме: 50 процентов стоимости оплачивает переселенец, 25 - область, 25 - местный бюджет, - написал Жебривский.

Кроме того, как отметил глава Донецкой области, жилье получат дети-сироты в Волновахе, Мирнограде и поселке Бердянском. В целом по области в этом году будет приобретено 85 квартир.

До ТеБе


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