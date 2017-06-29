В Мариуполе подарили 25 квартир детям-сиротам

В Мариуполе 25 молодых семей из числа детей-сирот получили бесплатные квартиры ко Дню Конституции Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
В частности, финансирование программы по приобретению жилья незащищенным слоям населения взяли на себя областной и городской бюджеты. На 25 квартир в Мариуполе было потрачено 10 млн гривен.
- Программу обеспечения жильем продолжим и в году следующем. Кроме сирот, помогать будем и переселенцам. Законом предусмотрено приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц по следующей схеме: 50 процентов стоимости оплачивает переселенец, 25 - область, 25 - местный бюджет, - написал Жебривский.
Кроме того, как отметил глава Донецкой области, жилье получат дети-сироты в Волновахе, Мирнограде и поселке Бердянском. В целом по области в этом году будет приобретено 85 квартир.
До ТеБе