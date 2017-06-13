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Украинцы видят Донбасс в составе Украины

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Общество / Разное
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Украинцы видят Донбасс в составе Украины

На территории Украины Аналитический центр США International Republic Institute (IRI) провел опрос в мае месяце, в результате которого большинство украинских граждан желают, чтобы Донбасс остался в составе Украины, сообщает социо-культурная платформа https://zachem.com.ua/.

Согласно опросу, такого же мнения придерживаются и жители подконтрольного украинским властям Донбасса.

По словам директора аналитического центра IRI по вопросам Евразии Стивена Никса, такие данные говорят о том, что граждане Украины не хотят раздела территории Украины.

Конфликт на востоке страны длится уже более трех лет, около десяти тысяч погибших, почти два миллиона человек были вынуждены переехать из зоны проведения антитеррористической операции, но люди желают восстановить территориальную целостность несмотря, ни на что. Оккупацию Россией территорий Украины жители Украины категорически не поддерживают, добавил Стивен Никс.

Результаты опроса показали, что около 73% жителей Донбасса, и 80% в общем, жителей всей Украины убеждены в том, что неподконтрольная на данный момент часть Донбасса в конечном итоге должна остаться с Украиной.

Что касается того, делает ли украинская власть все для того чтобы весь Донбасс остался в Украине, 60% респондентов ответило, что власти недостаточно уделяют внимание данному вопросу. При этом, 72% опрошенных считают, что для того чтобы удержать жителей Донбасса в составе Украины, необходимо улучшить экономическую ситуацию в стране, в частности необходимо создавать новые рабочие места, поднимать заработанную плату.

Стоит отметить, что после того, как украинцы получили возможность пересекать границу с Европой без виз, жители неподконтрольных районов Донбасса отправились получать биометрические паспорта, это говорит о том, что доверие жителей Донбасса к Украине только увеличивается.

Источник: https://zachem.com.ua/


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