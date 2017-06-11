Каникулы в Греции

Греция — удивительная страна, с южным солнцем, буйством красок, истинным радушием и гостеприимством и богатейшей историей. Если вы хотите научиться «правильно» отдыхать, то именно туда вам стоит поехать самим или с детьми…
Греческое приблизительное время
Так, как умеют жить в этой стране, не умеет жить никто. В Греции есть два понятия времени: «хронос» — количественное измерение времени (часы, минуты, секунды) и «кайрос» — качественный показатель времени, или, как его ещё называют, ГПВ — «греческое приблизительное время». Греки живут по кайросу. Выпить чашечку кофе с утра, с видом на море, наблюдая за рыбацкими лодками, услышать шум волн, согреться под лучами ласкового солнца, искупаться в лазурной воде. Оставить незамеченной дневную жару, потому что сиеста и все должны отдыхать. Насладиться морепродуктами прямо на берегу, в паре метров от воды. Никаких душераздирающих караоке или гремящих колонок, — для этого есть специально отведённые места. На побережье — только шум прибоя и неспешный говор местных жителей… К-а-й-р-о-с…
Парящие в воздухе
На севере Греции есть потрясающее место — Метеоры: древние монастыри, расположенные на огромных скалах. Их называют «Парящие в воздухе», они словно зависли между небом и землёй. Дух захватывает, когда видишь, на какой высоте они расположены. Давным-давно здесь уединялись монахи-отшельники, чтобы ничто не отвлекало их от молитв. Они строили свои храмы вручную, поднимая каждый камень на верёвках. Только на то, чтобы поднять наверх все необходимые для строительства материалы, уходило от 20 до 70 лет. На сегодняшний день из 22 монастырей функционируют 6: 4 мужских и 2 женских.
На склонах «Верхнего города»
Символ Афин — Акрополь, священная скала, связующее звено между Древней Грецией и современностью. Его памятники, его история и мифы по праву считаются гордостью Афин. Сотни тысяч туристов каждый год совершают паломничество на священные склоны. Эта грандиозная композиция шедевров V века до нашей эры: Парфенон (447–432); Пропилеи (437–432), храм Ники Аптерос (448–407) и т. д., — завораживает великолепием и монументальностью, образуя уникальный по красоте пейзаж. Акрополь иллюстрирует более чем тысячелетнюю историю греческой цивилизации. Почувствовать всю её легендарную силу и мощь можно именно в Акрополе.
Затерянная Атлантида
Остров Санторини — один из самых красивых и загадочных, первый в списке пяти самых прекрасных островов мира. С его именем связано множество легенд: одни называют его затерянной Атлантидой, другие — Помпеями Эгейского моря. Уже после него идут такие знаменитые места, как Бали в Индонезии, Кейп-Бретон в Канаде, Боракай на Филлипинах и Большой Барьерный риф в Австралии. Здесь можно окунуться в атмосферу спокойствия и размеренности, насладиться видами песчаных пляжей, чистого моря, тихих улочек с чередой белых домиков.
Все эти удивительные и неповторимые места мы сможем увидеть собственными глазами во время нашего путешествия только в этом году.
Бег наперегонки со временем
Как мы живём сегодня? Всё бегом, всё побыстрей. Вскакиваем с кровати по утрам и, пробегав весь день, так же, бегом, ложимся по вечерам. День ото дня, год за годом… Кто-то возразит мне, что иначе невозможно всюду успевать. Но ответьте себе на вопрос: что для вас важнее, количество или качество? За 7 дней посетить 10 стран, чтобы музеи, соборы, достопримечательности промелькнули перед глазами, как один стремительный видеоклип? Или сполна насладиться яркими видами, вдохнуть воздух старины и запечатлеть эту красоту в памяти надолго? И из этих мгновений получить тот ресурс, который необходим на весь следующий год. Только замедляясь, мы по-настоящему начинаем ценить жизнь…
А как в основном проводят каникулы наши дети? За компьютером, планшетом, телефоном и телевизором, перебираясь от одного гаджета к другому и изредка отрываясь от них, чтобы погулять с друзьями по пыльному городу. Хорошо, когда есть традиция выезжать на отдых всей семьёй. А если нет? Опять компьютер и телевизор.
Лагерь на берегу моря
А теперь представьте: берег моря, чистейшая вода, оливковые деревья, пальмы, красивейший вид на остров Эвбей! Wi-Fi — только у стойки администратора гостиницы. Плюс насыщенное расписание, просто не позволяющее вашим детям «зависнуть» в гаджетах.
А вожатые? Нигде больше я не встречала таких доброжелательных, отзывчивых и заботливых ребят. Они всегда с детьми, у них всегда есть, что им предложить. Они готовы выслушать каждого, не торопя и не перебивая; всегда помогут младшим и найдут общий язык со старшими. Если ребёнок начинает осваивать английский разговорный язык — ему дадут высказаться, даже если он перепутал времена и глаголы. Он начнёт говорить на разные темы обычным, а не заученным языком, сможет обратить на себя внимание или просто поздороваться и пожелать хорошего дня. А если он хорошо говорит на английском, у него будет прекрасная языковая практика, так как у всех вожатых высокий уровень английского. Есть в лагере и вожатые, которые специально изучают русский и украинский. Они играют с детьми в футбол, волейбол, занимаются танцами и рисованием, просто общаются. Стараются уделить каждому ребёнку как можно больше времени. Вы можете быть абсолютно спокойны, отправляя своего ребёнка в Грецию. За ним есть, кому присмотреть!
«Все дети — хорошие!»
Отдельно хочу отметить директора и организатора этой молодёжной программы — Любовь Даниловну. Любовь Даниловна — кандидат исторических наук. Она очень увлекательно рассказывает обо всём, буквально завораживает описанием различных событий, которые происходили в Греции. Многие взрослые говорили, что мечтали бы о таком преподавателе истории для себя и своих детей. Она отличный организатор: умеет сделать так, что 14–15-летние подростки не катаются на горках в аквапарке, а готовятся к докладам по истории Греции. В конце смены большая часть детей готовят концертные номера, потому что у каждого из них есть поддержка и вера в то, что он справится! К каждому ребёнку Любовь Даниловна находит подход. «Нет плохих детей, все дети — хорошие!» — под таким девизом проходит наша программа.
Почему я езжу в Грецию — в этот лагерь со своими детьми? Моим детям очень нравится в этом лагере, а мне, как маме, нравится отношение к ним вожатых. И мне хочется, чтобы другие дети тоже увидели, что лагеря бывают разные, увидели красоту этой страны и познакомились с её историей.
А для взрослых от меня лично есть бонус: коуч-сессии с видом на море! В Греции они просто невероятные. Это возможность выйти за шаблонные рамки, мыслить в других направлениях, это качественно другие результаты и расширение своего видения. Ведь там есть ничем не ограниченный простор! А будет это рассвет или закат — решать вам!
Zavarnik