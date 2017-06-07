В Украине ухудшается доступ к информации

Минздрав подтвердил 185 смертей от гриппа

171 человек умер от гриппа в Украине

В прошлом году в Украине совершили 286 нападений на журналистов

В ОБСЕ отмечают ухудшение ситуации на Донбассе

В Европе Украина признана одним из худших мест для работы журналистов

В Украине втрое усилилась цензура