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В Украине ухудшается доступ к информации

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Общество / Разное
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В Украине ухудшается доступ к информации

Об этом говорится в обзоре проекта "Институт массовой информации" за январь-май.

ИМИ зафиксировал 3 таких случая, тогда как в 2016 было также зафиксировано 3 случая, но за весь год. Также ИМИ за 5 мес. отметил 102 случая нарушений свободы слова по сравнению со 108 случаями за весь 2016 год.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в категории "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" – 32 случая (38 случаев за январь-май 2016 года).

Также негативной тенденцией является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов, с начала года зафиксировано 8 таких случаев, по сравнению с 2016 годом, когда был зафиксирован 1 случай. Наибольшее количество нарушений в этом году произошло в Киеве и области – 24 случая, Полтавской – 10 и Николаевской – 8.

Ранее ухудшение ситуации со свободой слова в Украине констатировали международные правозащитные организации "Репортеры без границ" и Freedom House.

МинПром


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