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АКХЗ направит 8 млн грн на улучшение условий труда и быта коксохимиков

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Общество / Разное
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АКХЗ направит 8 млн грн на улучшение условий труда и быта коксохимиков

Для Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) повышение комфорта и безопасности на производстве – в числе приоритетов. В 2017 году на улучшение условий труда и организацию быта заводчан Группа Метинвест направит около 8 млн грн.

Корпоративная программа «Рабочий быт» действует на Авдеевском коксохиме уже пять лет. За это время на предприятии обустроено около восьмидесяти санитарно-бытовых помещений – душевые, санузлы, раздевалки, комнаты приёма пищи. В этом году на заводе капитально отремонтируют сорок четыре помещения. В них будут установлены металлопластиковые дверные и оконные блоки, новые душевые, заменят сантехнику, систему отопления, отремонтируют пол и стены. Рабочий быт станет комфортнее для всех сотрудников цехов.

Предприятие поддерживает и личные инициативы заводчан по улучшению условий труда на производстве. На Авдеевском КХЗ ежегодно проходит конкурс «Рабочий быт – своими руками». Победителей определяют в трёх номинациях: «Организация лучших условий проведения сменно-встречных собраний», «Самая креативно-эффективная команда по благоустройству» и «Комплексно-рациональный подход по благоустройству». Авторы лучших идей получают денежное вознаграждение, которое они зачастую направляют на дальнейшее благоустройство территории предприятия.

Генеральный директор Авдевского коксохимического завода Муса Магомедов:

- Самая большая ценность для нашей компании и предприятия – это люди. Поэтому забота о сотрудниках и создание достойных условий труда является одним из важнейших приоритетов для нас. Ведь от того, в каких условиях работают люди, зависит не только их настроение, но и результаты в работе.


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