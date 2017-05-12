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Авдеевский «Вулик» открыл свои двери для молодежи

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Общество / Разное
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Авдеевский «Вулик» открыл свои двери для молодежи

В прифронтовой Авдеевке начал работу Центр содействия развитию молодежи «Вулик». Создание такой платформы стало возможно благодаря сотрудничеству ОО «Фонд развития общества», Авдеевской группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ, управление по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации, Международного детского фонда ООН UNICEF UKRAINE и Немецкого банка KfW "Сотрудничество с Германией".

Помещение отремонтировано, лента перерезана. Сейчас активная молодежь города, имеет возможность воплощать свои смелые идеи в Центре развития молодежи. Центр планировали открыть раньше, но по обстоятельствам, которые происходили весной этого года, когда Авдеевка долгое время была без тепла, воды и света - это стало возможно только сейчас.

В Авдеевском «Вулике» смогут заниматься дети, молодежь, и взрослые.

Центр - это место развития детей, здесь мы будем способствовать внедрению технологий Банка идей молодежи в этом городе. Все будет зависеть от того, чем захотят заниматься посетители этого Центра. Мы поддержим все их инициативы, - рассказал руководитель общественной организации «Фонд развития общества» Станислав Черногор.
Авдеевский «Вулик» открыл свои двери для молодежи

Из областного бюджета выделено 100 тыс. грн. на строительство летней площадки возле Центра содействия развитию молодежи «Вулик». Кроме этого, 18 - 19 мая представители молодежного центра "Вулик" примут участие в рабочей поездке в Киев и Луцк, которая состоится в рамках проекта «Достойная страна для достойных людей». Во время поездки активисты познакомятся с опытом работы молодежных центров в других городах нашей страны.


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