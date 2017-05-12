Авдеевский «Вулик» открыл свои двери для молодежи

В прифронтовой Авдеевке начал работу Центр содействия развитию молодежи «Вулик». Создание такой платформы стало возможно благодаря сотрудничеству ОО «Фонд развития общества», Авдеевской группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ, управление по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации, Международного детского фонда ООН UNICEF UKRAINE и Немецкого банка KfW "Сотрудничество с Германией".
Помещение отремонтировано, лента перерезана. Сейчас активная молодежь города, имеет возможность воплощать свои смелые идеи в Центре развития молодежи. Центр планировали открыть раньше, но по обстоятельствам, которые происходили весной этого года, когда Авдеевка долгое время была без тепла, воды и света - это стало возможно только сейчас.
В Авдеевском «Вулике» смогут заниматься дети, молодежь, и взрослые.
Центр - это место развития детей, здесь мы будем способствовать внедрению технологий Банка идей молодежи в этом городе. Все будет зависеть от того, чем захотят заниматься посетители этого Центра. Мы поддержим все их инициативы, - рассказал руководитель общественной организации «Фонд развития общества» Станислав Черногор.
Из областного бюджета выделено 100 тыс. грн. на строительство летней площадки возле Центра содействия развитию молодежи «Вулик». Кроме этого, 18 - 19 мая представители молодежного центра "Вулик" примут участие в рабочей поездке в Киев и Луцк, которая состоится в рамках проекта «Достойная страна для достойных людей». Во время поездки активисты познакомятся с опытом работы молодежных центров в других городах нашей страны.