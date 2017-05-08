В Славянск привезли гуманитарную помощь от детей Киева

Жители Киевщины передали детям-переселенцам, которые проживают в Славянске, подарки, сообщает До ТеБе.
Книги, настольные игры, мягкие игрушки и спортивный инвентарь - все это передали дети Киево-Святошинского района города детям-переселенцам. Принимая участие в акции «От ребенка к ребенку», киевские дети пыталась передать сверстникам из Донбасса частичку тепла и детства.
Песнями развлекала детей преподаватель по вокалу и волонтер Наталья Руда. Это уже не первый ее визит в Донецкую область, ранее волонтер приезжала поддержать военных.
Я очень благодарна всем детям и обществу, которые присоединились к акции «От ребенка к ребенку». Благодаря их заботе, мы смогли преодолеть более тысячи километров и приехать на восток Украины, - рассказала Наталья Руда.
Напомним, что на учете внутренне перемещенных лиц в Славянске, Николаевке и Святогорске находится более пятьдесят шесть тысяч человек. Семь тысяч из них - дети.