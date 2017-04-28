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Поезд "Мариуполь-Киев" ускорят на два часа

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Общество / Разное
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Поезд "Мариуполь-Киев" ускорят на два часа

Пассажирский поезд "Мариуполь-Киев", который направляется в одну сторону в течение 19 часов, сможет сократить время в пути максимум на два часа.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Емельяна, уменьшить время в пути можно только при условии изменения графика движения поездов.

- Я думаю, что возможно сокращение максимум на 2-3 часа, если мы оптимизируем график движения поездов. Технически будет будет сложно. У нас нет возможности ускорить поезд существенно. По качеству пассажирского поезда мы надеемся, что будет изменена ситуация и то позорное состояние вагонов, сейчас подается, будет улучшено, - отметил Владимир Емельян.

До ТеБе


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