Поезд "Мариуполь-Киев" ускорят на два часа

Пассажирский поезд "Мариуполь-Киев", который направляется в одну сторону в течение 19 часов, сможет сократить время в пути максимум на два часа.
По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Емельяна, уменьшить время в пути можно только при условии изменения графика движения поездов.
- Я думаю, что возможно сокращение максимум на 2-3 часа, если мы оптимизируем график движения поездов. Технически будет будет сложно. У нас нет возможности ускорить поезд существенно. По качеству пассажирского поезда мы надеемся, что будет изменена ситуация и то позорное состояние вагонов, сейчас подается, будет улучшено, - отметил Владимир Емельян.
До ТеБе