В Александровском районе обсудили мероприятия ко Дню памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В райгосадминистрации под руководством первого заместителя председателя райгосадминистрации Владимира Давымуки состоялось заседание организационного комитета по подготовке и празднованию Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В заседании организационного комитета, приняли участие руководители отделов, секторов аппарата и структурных подразделений райгосадминистрации, СМИ.
Заслушав все предложения от членов оргкомитета, запланировано проведение митинга во время которого состоятся выступления руководства района, минута молчания, панихида по умершим, возложение цветов к памятному знаку жертвам Чернобыльской трагедии.
В учебных заведениях и библиотеках района состоится ряд информационно-просветительских мероприятий: лекций, уроков, бесед, выставок, которые будут освещать события аварии на ЧАЭС и подвиг украинских ликвидаторов.
По результатам работы организационного комитета предоставлены соответствующие протокольные поручения членам оргкомитета о принятии соответствующих мер по подготовке и празднованию Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.