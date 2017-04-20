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В Александровском районе обсудили мероприятия ко Дню памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС

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Общество / Разное
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В Александровском районе обсудили мероприятия ко Дню памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В райгосадминистрации под руководством первого заместителя председателя райгосадминистрации Владимира Давымуки состоялось заседание организационного комитета по подготовке и празднованию Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В заседании организационного комитета, приняли участие руководители отделов, секторов аппарата и структурных подразделений райгосадминистрации, СМИ.

Заслушав все предложения от членов оргкомитета, запланировано проведение митинга во время которого состоятся выступления руководства района, минута молчания, панихида по умершим, возложение цветов к памятному знаку жертвам Чернобыльской трагедии.

В учебных заведениях и библиотеках района состоится ряд информационно-просветительских мероприятий: лекций, уроков, бесед, выставок, которые будут освещать события аварии на ЧАЭС и подвиг украинских ликвидаторов.

По результатам работы организационного комитета предоставлены соответствующие протокольные поручения членам оргкомитета о принятии соответствующих мер по подготовке и празднованию Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.


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