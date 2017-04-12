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В Краматорске учат спасать жизнь

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Общество / Разное
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В Краматорске учат спасать жизнь

Тренинг по оказанию первой домедицинской помощи провели в Центре психосоциальной адаптации Краматорска.

Среди тех, кто захотел научиться оказывать первую помощь человеку до приезда скорой были жители Краматорска и Славянска. Среди них и учителя, и студенты, и даже медики. Для них организаторы устроили 8-часовой курс с практическими занятиями, который рассчитан на два дня.

В частности, в первый день практиковались делать непрямой массаж сердца на манекене и отрабатывали метод Раутека, что позволяет переместить сознания человека в безопасное место. Сегодня занятия продолжаются с не менее насыщенной программой.

- Когда мы импровизируем, создаем ситуацию - ученик имеет возможность принять участие и почувствовать на себе, что называется, какую-то часть того напряжения, что есть в реальной ситуации. Мы обучаем людей, как это правильно делать, потому что, чтобы оказать эту помощь - необходимо не только иметь желание, но и еще и знания, - рассказал координатор Центра психосоциальной адаптации Краматорска, инструктор по оказанию первой домедицинской помощи Валерий Немцов .

Получить новые навыки здесь можно два раза в месяц, тренинг рассчитан на 16 часов. Курсы бесплатные, а сам проект продлится до 2018 года при поддержке Министерства иностранных дел Германии и Мальтийской службы помощи во Львове.

До ТеБе


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