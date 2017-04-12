В Краматорске учат спасать жизнь

В Краматорске откроют Центр психосоциальной адаптации для ветеранов АТО

В Мариуполе 440 детей посетили тренинг по минной безопасности

Министры иностранных дел Германии, Франции и Украины посетили Центр психосоциальной реабилитации в Славянске

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