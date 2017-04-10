В Авдеевке посадили Аллею мира

Участие в озеленении города Авдеевка приняли народные депутаты Украины.
Туи и липы высадили в парке Тараса Шевченко. Вместе с горожанами деревья сажали народные депутаты Украины - Ирина Геращенко и Мария Ионова.
Ми счастливы, что сегодня посадили эти деревья именно в Авдеевке. Сейчас это горячая точка Украины, продолжаются обстрелы, страдает местное население. Мы понимаем, что Аллея мира больше символическая, но очень хотим, чтобы мир пришел на эту землю, - подчеркнула Ирина Геращенко - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, сообщает До ТеБе.