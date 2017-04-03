Жители Александровского района присоединились к экологической акции «Аллея единения»

В рамках мероприятий к 85-летию Донецкой области, в районном центре пгт. Александровка, 31 марта 2017 года состоялась экологическая акция по высадке деревьев «Аллея единения» во время которой жители населенных пунктов объединились вокруг юбилея Донецкой области единственным делом - озеленение территорий.
К участию в районной акции, присоединились и активно работали руководство и должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления, трудовые коллективы учреждений, организаций района, учащаяся молодежь, представители СМИ. В мероприятии приняло участие около 200 человек.
На территории населенных пунктов поселкового, сельских советов акции прошли 1 апреля.
Всего было высажено около 300 саженцев деревьев.