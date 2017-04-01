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В Бахмуте заново реконструируют экологический сквер

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Общество / Разное
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В Бахмуте заново реконструируют экологический сквер

На этой неделе в Бахмуте начали работы по устранению недостатков зимней реконструкции экологического сквера.

Сегодня общаться с журналистами рабочие отказались. Но мы увидели, что плитку, которая была положена неровно, сейчас переводят. Однако местные жители возмущаются и такой работой.

- Вы посмотрите что они делают, они же точечно переводят плитку, а местами утрамбовывают ту, которая лежит неровно, - отмечает местный житель Сергей Власенко.

Сейчас активисты собирают подписи на проведение общественных слушаний для получения исчерпывающей информации об ответственных лицах и требования проектно-технической документации по реконструкции экологического сквера.

Напомним, реконструкция экологического сквера на бульваре Металлургов была начата в сентябре 2016 года. Из областного экологического фонда на этот проект было выделено 4,5 миллиона гривен.

Ремонтные работы продолжались даже при неблагоприятной погоде зимой. И в марте жители Бахмута выразили возмущение качеством выполненных работ.

Тогда заместитель городского головы Бахмута по вопросам ЖКХ заверил журналистов, что объект еще не введен в эксплуатацию и оценивать качество выполненных работ рано. Однако организацией ООО «Спецпроект-С», которая проводит технический надзор за проведением ремонтных работ, было направлено письмо-претензия к подрядной организации «Спецсервис-АДС». Согласно условиям договора, подрядчик должен устранить все недостатки за свой счет.
В Бахмуте заново реконструируют экологический сквер

До ТеБе


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