В Бахмуте заново реконструируют экологический сквер

На этой неделе в Бахмуте начали работы по устранению недостатков зимней реконструкции экологического сквера.
Сегодня общаться с журналистами рабочие отказались. Но мы увидели, что плитку, которая была положена неровно, сейчас переводят. Однако местные жители возмущаются и такой работой.
- Вы посмотрите что они делают, они же точечно переводят плитку, а местами утрамбовывают ту, которая лежит неровно, - отмечает местный житель Сергей Власенко.
Сейчас активисты собирают подписи на проведение общественных слушаний для получения исчерпывающей информации об ответственных лицах и требования проектно-технической документации по реконструкции экологического сквера.
Напомним, реконструкция экологического сквера на бульваре Металлургов была начата в сентябре 2016 года. Из областного экологического фонда на этот проект было выделено 4,5 миллиона гривен.
Ремонтные работы продолжались даже при неблагоприятной погоде зимой. И в марте жители Бахмута выразили возмущение качеством выполненных работ.
Тогда заместитель городского головы Бахмута по вопросам ЖКХ заверил журналистов, что объект еще не введен в эксплуатацию и оценивать качество выполненных работ рано. Однако организацией ООО «Спецпроект-С», которая проводит технический надзор за проведением ремонтных работ, было направлено письмо-претензия к подрядной организации «Спецсервис-АДС». Согласно условиям договора, подрядчик должен устранить все недостатки за свой счет.
До ТеБе