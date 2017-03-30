Сотрудники Донецкой фильтровальной станции покинули предприятие

В связи с вчерашними обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, весь персонал был эвакуирован сегодня утром. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе КП «Вода Донбасса».
Весь персонал, который находился на предприятии, был эвакуирован сегодня утром. Эвакуация проходила сегодня, чтобы не подвергать опасности сотрудников из-за обстрелов, которые случились вчера вечером. Как сообщили на предприятии, пока нет электричества, людей везти на место работы нет смысла.
Однако, техническому персоналу будет необходимо обойти окрестности, что оценить и зафиксировать масштабы разрушения.