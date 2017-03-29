В Краматорске провели заседание по вопросам анализа преступности среди детей

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С начала боевых действий в Донецкой области погибли 50 детей

Количество детских самоубийств в Донецкой области в 2016 году выросла

В 2016 году в Донецкой области умерли 87 детей

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