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В Краматорске провели заседание по вопросам анализа преступности среди детей

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Общество / Разное
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В Краматорске провели заседание по вопросам анализа преступности среди детей

28 марта состоялось заседание Координационного совета по делам детей Донецкой облгосадминистрации под председательством заместителя председателя облгосадминистрации Игоря Стокоза по вопросу: «Анализ преступности среди детей Донецкой области за 2016 год и меры по его предупреждению в 2017 году».

В работе совета приняли участие: советник председателя облгосадминистрации Тамара Лукьянчук, представители управления киберполиции Департамента полиции Украины, ювенальной юстиции прокуратуры Донецкой области, территориальных подразделений ювенальной превенции ГУНП в Донецкой области, начальники служб по делам детей городов и районов, представители международных общественных организаций.

Доложил о состоянии преступности в области среди несовершеннолетних заместитель начальника отдела ювенальной превенции Управление превентивной деятельности ГУ ЧП в Донецкой области, подполковник полиции Константин Лыков.

В ходе обсуждения вопроса участниками отмечено, что несмотря на то, что несколько лет подряд в Донецкой области наблюдается снижение уровня детской преступности (в 2016 году несовершеннолетними совершено 463 преступления, что на 43 преступления меньше чем в 2015 году), этот вопрос остается актуальным.

Почти каждое второе преступление, совершенное несовершеннолетними, относится к категории тяжких, или особо тяжких.

С 318 несовершеннолетних, участвовавших в совершении преступлений, 75% (239 детей) - это учащиеся общеобразовательных школ, учащиеся ПТУ и студенты техникумов и высших учебных заведений.

Члены координационного совета и приглашенные проанализировали основные причины и условия, способствовавшие совершению преступлений детьми, и обсудили вопросы координации и взаимодействия всех структур, причастных к охране детей, по предотвращению правонарушений среди детей, предупреждение их от опрометчивых поступков.

Также на заседании была обсуждена проблема, которая в последнее время стала распространяться, в том числе и в нашей области, - это борьба с киберпреступностью против детей, особенно доведение их до самоубийства.

В области уже проводится соответствующая работа, прежде всего - это разъяснительная работа с родителями.

По итогам обсуждения подготовлено решение Координационного совета, которое будет направлено для выполнения структурными подразделениями, ведомствами, учреждениями, организациями, которые работают в интересах детей.
В Краматорске провели заседание по вопросам анализа преступности среди детей


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