Донецкая область будет углублять сотрудничество с Датским советом по делам беженцев

Сегодня в Краматорске состоялась встреча представителей Донецкой облгосадминистрации с делегацией офиса Датского совета по делам беженцев и Датской группы по разминированию. Во время встречи были обсуждены результаты работы в Донецкой области за 2016 год, планы и программы на 2017 год, помощь ДРБ / ДГР в преодолении проблем населения области.
«Я знаю о той большой работе, что вы осуществляете в вопросах разминирования и гуманитарной сфере. Мы готовы поддержать эти проекты, потому что жизненно нуждаемся в них», - отметил и.о. председателя Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский.
Руководитель офиса ДРБ / ДГР в Северодонецке и Славянске Джессика Карлсон отметила, что в настоящее время деятельность организаций ограничивается только уровнем финансирования, однако на территории области могут быть усилены правозащитные мероприятия и углубленная целевая поддержка молодежи и учебных заведений.
«В 2016 году наши офисы в Северодонецке и Славянске значительно расширились, чтобы покрыть новые направления работы с противоминной гуманитарной деятельности, поддержки бизнеса и восстановления жилья, предоставления социальной защиты и помощи по правовым вопросам. По планам на 2017 год мы расширить сотрудничество с Донецкой облгосадминистрацией и вместе решать проблемы», - заявила Джессика Карлсон.