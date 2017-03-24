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На территории Донецкой области в разминировании нуждаются около 300 тыс. гектаров земли

В ДонОГА состоялась встреча с представителями Датского совета по беженцам в Украине

Донецкая область будет углублять сотрудничество с Датским советом по делам беженцев

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