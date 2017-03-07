В Бахмутском районе поздравили женщин с Международным женским днем

Вчера Бахмутский районный дом культуры гостеприимно распахнул двери для многочисленных гостей - женщин из всех уголков района, которые были приглашены на большой праздник по случаю Международного женского дня. Перед началом праздничного концерта приглашенные имели возможность ознакомиться с выставкой произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, которую накануне было оформлено в холле дома культуры.
Открывая районный праздник, председатель Артемовской райгосадминистрации Владимир Бохонов и председатель Бахмутского районного совета Евгений Пластун поздравили женщин с Международным женским днем 8 марта и пожелали всего наилучшего: здоровья, сил, мирного неба, семейного уюта и достатка, счастливой женской судьбы и надежного мужского плеча.
Необычный музыкальный подарок к празднику подготовил творческий коллектив Бахмутского районного дома культуры: вниманию зрителей был представлен мюзикл «Совсем снежная королева». Эта лирическая сказка о любви и верности, хорошо известные песни во вдохновенном исполнении артистов, пожалуй, еще раз напомнили всем присутствующим в зале, что в мире весна, что есть любовь и счастье возможно.
Пусть каждый день вашей жизни был светлый и добрый, согретый теплом родных, близких, любимых.