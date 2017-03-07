Лента новостей

12:34
В ДНР переименовали "Укртелеком" в "Комтел"
12:14
Остановка Авдеевского коксохима ударит по экономике Украины
12:10
Банки России отказались работать с паспортами ЛДНР
10:57
В Бахмутском районе поздравили женщин с Международным женским днем
10:28
В Донецкой области задержали сепаратиста-переселенца
10:09
В Мариуполе женщина выпала из окна
18:58
Спорт - панацея
18:28
В Краматорске осудили и поддержали блокаду
17:53
История творения, создания нижнего белья
17:44
В Мариуполе арестовали двух полицейских на получении взятки
17:30
Служба безопасности Украины информирует о выявлении незаконных оффшоров и игорного бизнеса
17:16
Реформа ЖКХ в Украине: что выбрать — ОСМД или ЖЭК?
17:09
В ЛДНР заявили о поставках угля в Россию
15:47
Безопасный двор для ребенка
15:35
Школьники в Бахмуте отравились кашей со стафилококком
14:58
В Мариуполе разоблачили двух человек, которые пытались дать взятку полицейскому
14:32
Жителя Авдеевки приговорили к 5 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР
14:04
Экологически чистые продукты – актуальная идея для бизнеса
13:41
КПВВ «Новотроицкое» получит новую компьютерную технику
12:49
В Донецкой области женщины-полицейские соревновались в стрельбе
12:43
Ремонт линий электропередач на ДФС запланирован на 7 марта
12:27
Выбираем термометр для ребенка
12:02
«Министру» ЖКХ ДНР грозит 15-летнее заключение
11:57
Президент Международного Красного Креста прибыл в Украину
11:42
Работодатели Донецкой области оплатили свыше 900 млн гривен единого взноса
11:33
Либерализация валютного регулирования от НБУ
11:30
Колебания безналичного доллара, новый проект ProZorro - итоги прошедшей деловой недели
10:48
Пауэрлифтер из Мариуполя стал чемпионом Кубка мира
10:25
Жители Куйбышевского района Донецка на день остались без теплоснабжения
10:13
В Авдеевке не смогли восстановить электроснабжение
11:50
Бюджет-2017: Сведём концы с концами?
10:54
В Константиновке под открытым небом будут читать стихи Шевченко
22:39
Киев прекратит связи с захваченными предприятиями
21:03
Как ухаживать за теплицей
20:24
Кофе - источник молодости и красоты
16:39
На Донетчине поступления от пользователей полезных ископаемых составили почти 96 млн гривен
16:13
Захарченко объявил Украине торговую блокаду
16:03
Медведчук: Украина для ЕС - поставщик сырья
15:27
Кабмин отстранил Насирова от должности
12:52
Бывшие должностные лица Краматорска нанесли ущерб Украине на 1,8 млн. грн.
12:20
В 5 городах Донетчины построят дома для переселенцев
11:39
Еще двум судьям ДНР грозит до 15 лет лишения свободы
11:33
Как выбрать кухонную вытяжку — рекомендации сервисного отдела интернет-магазина Техномастер
11:27
В ДНР вскоре отключат МТС
11:10
Переход Славянской ТЭС на альтернативное топливо будет стоить два миллиарда гривен
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В Бахмутском районе поздравили женщин с Международным женским днем

0
58
Общество / Разное
0
В Бахмутском районе поздравили женщин с Международным женским днем

Вчера Бахмутский районный дом культуры гостеприимно распахнул двери для многочисленных гостей - женщин из всех уголков района, которые были приглашены на большой праздник по случаю Международного женского дня. Перед началом праздничного концерта приглашенные имели возможность ознакомиться с выставкой произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, которую накануне было оформлено в холле дома культуры.

Открывая районный праздник, председатель Артемовской райгосадминистрации Владимир Бохонов и председатель Бахмутского районного совета Евгений Пластун поздравили женщин с Международным женским днем 8 марта и пожелали всего наилучшего: здоровья, сил, мирного неба, семейного уюта и достатка, счастливой женской судьбы и надежного мужского плеча.

Необычный музыкальный подарок к празднику подготовил творческий коллектив Бахмутского районного дома культуры: вниманию зрителей был представлен мюзикл «Совсем снежная королева». Эта лирическая сказка о любви и верности, хорошо известные песни во вдохновенном исполнении артистов, пожалуй, еще раз напомнили всем присутствующим в зале, что в мире весна, что есть любовь и счастье возможно.

Пусть каждый день вашей жизни был светлый и добрый, согретый теплом родных, близких, любимых.
В Бахмутском районе поздравили женщин с Международным женским днем


Похожие публикации

17-02-2017
Батальон «Донбасс - Украина» отметил свое двухлетие
26-12-2016
В Бахмутском районе поздравили энергетиков с профессиональным праздником
6-12-2016
В Великоновоселковском районе поздравили военнослужащих с праздником
22-11-2016
В Бахмутском районе открыли реконструированную музыкальную школу
11-11-2016
Марьинская общеобразовательная школа №1 отметила 45-летие
19-09-2016
В Марьинском районе спасателей поздравили с профессиональным праздником

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх