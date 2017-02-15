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В Волновахе состоялся митинг-реквием вывода войск из Афганистана

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Общество / Разное
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В Волновахе состоялся митинг-реквием вывода войск из Афганистана

Сегодня, 15 февраля, в Волновахе по случаю 28-й годовщины вывода войск из Афганистана состоялся торжественный митинг-реквием и возложение цветов к мемориалу воинам-интернационалистам.

В нем приняли участие представители Волновахской районной общественной организации Ветеранов Афганистана и воинов интернационалистов, члены их семей, руководство района и города, представители органов местного самоуправления, военные и общественность Волновахского района.

15 февраля мы склоняем головы перед светлой памятью павших, чтим минутой молчания, ведь время не подвластно вычеркнуть из памяти героические подвиги, примеры верности воинскому долгу, который продемонстрировали наши земляки, которым пришлось нести нелегкую военную службу в горах Афганистана.
В Волновахе состоялся митинг-реквием вывода войск из Афганистана
В Волновахе состоялся митинг-реквием вывода войск из Афганистана


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