В Волновахе состоялся митинг-реквием вывода войск из Афганистана

В Донецкой области проходят мероприятия по случаю 25-й годовщины вывода войск из Афганистана

25 лет памяти, долга и чести

Сегодня - 27 годовщина вывода войск из Афганистана

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