В Донецке запустили ранее отмененный автобусный маршрут

Как сообщает пресс-служба городской «администрации» Донецка, с сегодняшнего дня в Донецке пустили муниципальный автобус по маршруту «ДК «Горняк» – ДС «Крытый рынок» №30.
На такой шаг «власти» города пошли после многочисленных просьб жителей города, а именно пенсионеров, ведь проезд в муниципальном автобусе для данной категории бесплатный. В довоенное время, на этот маршрут выходило два автобуса, сейчас с большим усилием пустили один. Движение автобуса было прекращено 17 августа 2014 года.
Также стало известно, что маршрут автобуса претерпел небольшого изменения. Если ранее автобус двигался по проспекту Панфилова, то сейчас его маршрут будет копировать маршрутное такси 63, 63а, - по проспекту Богдана Хмельницкого и далее до поселка «Горняк».