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В Марьинском районе отметили День памяти героев Крут

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Общество / Разное
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В Марьинском районе отметили День памяти героев Крут

29 января - День памяти героев Крут - именно там, в 1918 году состоялся бой, на долгие годы стал одним из символов борьбы украинского народа за свободу и независимость.

Накануне этого дня, 27 января Марьинская районная библиотека организовала книжную выставку - скорби "Памяти Героев Крут посвящается".

Вниманию читателей был представлен обзор литературы, фотоматериалы и документы. Эта дата ознаменовала отсчет нового духовного взлета нации, который уже в течение почти века является национальным символом для десятков поколений борцов за свободу и независимость. День подвига и примера для будущих и нынешних поколений. День надежды и любви к своей отчизне. День памяти Героев Крут.
В Марьинском районе отметили День памяти героев Крут
В Марьинском районе отметили День памяти героев Крут
В Марьинском районе отметили День памяти героев Крут


28 января в кружковой комнате УСПЕНОВСКИЙ СБК работниками СБК и библиотекарем сельской библиотеки для молодежи села был проведен литературно - исторический репортаж «На Аскольдовой могиле украинский цвет», который был посвящен юным Героям Крут, чей подвиг не имеет аналогов.

Ведущие мероприятия Овчаренко О. и Журавская Н. рассказали о бое, который состоялся 29 января 1918 года, об идейной молодежи, учащихся гимназии, студентов университета, которые по собственной инициативе организовали военную сотню и согласились защищать родную страну. Чтецы Журавский Н., Рерук И. и РумянцеваТ. зачитали патриотические стихи о тех событиях.

На западе прозвучали фонограммы песен «Идем, идем», «Будет нам с тобой что вспомнить».

Оформлением мероприятия стала выставка - воспоминание «Вспомним молодость, сгоревшей в Крутах».

На выставке были представлены исторические источники, поэтическим и публицистическим словом на фоне трагических общественно-политических событий знакомит нас с героикой подвига юношей Украины во имя своего Отечества.

27 января в 13-00 часов в фойе Зорянского СБСКП для учеников Зорянского ООШ были проведены мероприятия, посвященные героев Крут и с целью раскрытия сути и причин трагедии их гибели, развивать умение анализировать исторические события, воспитывать уважение к прошлому своей страны, к борцов за ее независимость:

- Информационный час «Они погибли за Украину» с участием учителя истории Ереминой Елены Григорьевны, которая сообщила малоизвестные факты этого исторического события;

- Выставка фотодокументов «Круты - символ национальной чести» и выставка литературы «Помним героев Крут».

По случаю Дня памяти героев боя под Крутами в Константиновском народном музее работниками культуры, музея и библиотеки для учащихся 9 класса был проведен вечер-воспоминание «Бой под Крутами: известные и неизвестные страницы». Заведующая музеем Л.Н. Сахно рассказала ученикам об особенностях и интересные факты произошедших 29 января 1918 года возле железнодорожной станции Круты вблизи поселка Круты и села Памятное.

Заведующая сельской библиотекой Железняк В.В. ознакомила присутствующих с информационной выставкой «Не забывайте незабываемое!» и сделала обзор представленной литературы.


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