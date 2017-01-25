Как проверить законность строительства объекта?

Возле нашего дома за ночь возвели забор и, похоже, планируют строительство. Как это проверить? Какие документы требовать у подрядчиков, чтобы убедиться, что стройка законная?
По закону (ч. 6 ст. 34 ЗУ N0 3038 «О регулировании градостроительной деятельности» на заборе вокруг места застройки должен быть установлен стенд размером не менее 1,5 м на 1 м. с информацией об объекте строительства, генподрядчике, ответственных исполнителях, проектировщике, авторском и техническом надзоре и заказчике. Если такого стенда нет, можно жаловаться в инспекцию Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), нарушителям грозит штраф. «На стенде также должны быть сведения о том, на основании каких документов совершается строительство: декларация для жилых и административных зданий свыше 300 кв. м или разрешение на выполнение работ для таких объектов, как многоквартирные жилые дома, бизнес-центры, торговые центры, заправки, магазины», - говорит Александр Бородкин, партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры». Описание документа должно включать регистрационный номер, дату выдачи и наименование ГАСК, выдавшей разрешение.
Сведения о самом земельном участке и правах на него можно проверить по Реестру вещных прав на недвижимое имущество (rrp.informjust.ua), а также по базе решений местного совета, которым утверждался такой землеотвод (для Киева - monitor.mkk.kga.gov.ua).
Кроме разрешения на строительство, у застройщика можно проверить другие документы (если он, в конце концов, будет найден). «Важно, чтобы у застройщика были документы, подтверждающие право собственности, право постоянного пользования или договор долгосрочной аренды земли. Срок договора аренды должен превышать запланированные сроки строительства. Также убедитесь, что земля по целевому назначению предназначена для строительства и обслуживания дома», - говорит Глеб Сегида, управляющий партнер ЮФ «Правовест». Обязательно у застройщика должна быть лицензия на строительство от Минрегионстроя.
Если информационный стенд отсутствует, жители близлежащих домов могут обратиться в орган местного самоуправления (местную райадминистрацию) с просьбой проверить наличие разрешений на застройку, а также предоставить общественности полноценный ответ на вопросы - кто, когда и что собирается строить. «Текст обращения может быть примерно следующего содержания: «На территории (адрес) ведется строительство здания без размещения информации о строительстве. Требую проверить наличие разрешений на ведение строительных работ, проектной документации и других необходимых документов, а в случае их отсутствия - принять меры для прекращения строительства и демонтажа конструкций, которые могут представлять опасность для граждан», - советует Глеб Сегида.
dengi.ua