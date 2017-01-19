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В 2016 году в Донецкой области умерли 87 детей

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Общество / Разное
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В 2016 году в Донецкой области умерли 87 детей

В 2016 году в Донецкой области умерло 87 детей, из них более половины - в возрасте до 3 лет. Почти 80% погибших детей - из семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, сообщает До ТеБе.

Такую цифру озвучил начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин на совещании с работниками ювенальной превенции главка и руководителями территориальных подразделений.

Больше всего случаев насилия и гибели ребенка полицейские фиксируют в семьях, попавших в сложные жизненные обстоятельства. При этом только 10% семей - это люди, которые действительно нуждаются в помощи, а остальные 90% - неблагополучные родители, злоупотребляющие спиртным и ведут асоциальный образ жизни.

Также он отметил, что главный приоритет полиции Донетчины - сохранить жизнь ребенка. В первую очередь это дети-сироты и дети, которые воспитываются в семьях, состоящих на учете в полиции.


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