В 2016 году в Донецкой области умерли 87 детей

В 2016 году в Донецкой области умерло 87 детей, из них более половины - в возрасте до 3 лет. Почти 80% погибших детей - из семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, сообщает До ТеБе.
Такую цифру озвучил начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин на совещании с работниками ювенальной превенции главка и руководителями территориальных подразделений.
Больше всего случаев насилия и гибели ребенка полицейские фиксируют в семьях, попавших в сложные жизненные обстоятельства. При этом только 10% семей - это люди, которые действительно нуждаются в помощи, а остальные 90% - неблагополучные родители, злоупотребляющие спиртным и ведут асоциальный образ жизни.
Также он отметил, что главный приоритет полиции Донетчины - сохранить жизнь ребенка. В первую очередь это дети-сироты и дети, которые воспитываются в семьях, состоящих на учете в полиции.