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Оружие из зоны АТО пересылается через курьерские службы

С начала боевых действий в Донецкой области погибли 50 детей

В Бахмуте проверили условия проживания приемных детей и детей-сирот

За год в Донецкой области погибли 23 малыша

В 2016 году в Донецкой области умерли 87 детей

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