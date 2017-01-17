Львовские волонтеры пригласили на праздники Константиновские семьи

Около тридцати дончан познакомились с культурными традициями Львовщины.
Волонтерское пространство "Добро" помогло разместить семьи из Донецкой области. Большинство детей с родителями никогда не были во Львове. За несколько дней гости посетили интересные места - старинные храмы, монастыри, старое кафе Львова, научились самостоятельно изготавливать карамель. Также присоединились к колядкам и посеваниям на рождественские праздники, сообщает До ТеБе.
Ми планировали эту поездку давно. Поражены, как нас принимают, угощают и развлекают. Такие поездки нужны, они способствуют не только культурному обогащению людей, но и пониманию в первую очередь. В следующий раз планируем путешествие на Пасху, - рассказал отец Виталий - предстоятель Украинской греко-католической церкви в Константиновке, который также уехал с семьями жителей Донетчины во Львов.
Проект воплотили при финансовой поддержке Союза украинок Америки (СУА). В прошлом году волонтеры из Львова неоднократно посещали Константиновку, проводя для детей летние и осенние развлекательные лагеря, которые действовали при греко-католической церкви города.