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В Бахмутском районе поздравили энергетиков с профессиональным праздником

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Общество / Разное
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В Бахмутском районе поздравили энергетиков с профессиональным праздником

22 декабря, в Светлодарском городском Дворце культуры прошли торжества по случаю Дня энергетика, на которые были приглашены представители трудового коллектива Углегорской тепловой электростанции.

История Углегорской ТЭС начинается в 1972 году, когда состоялся запуск первого энергоблока. В 1973 году были введены в эксплуатацию энергоблоки № 2, 3, 4; в 1975 году - энергоблок № 5, а в 1976 году - энергоблока № 6, 7. Сейчас Углегорская ТЭС - самый мощный энергогенерирующий объект в Донецкой области.

Приветствуя представителей энергетической отрасли с профессиональным праздником, глава райгосадминистрации Владимир Михайлович Бохонов от имени всех жителей Бахмутского района выразил им искреннюю благодарность за упорный труд и преданность избранному делу. Благодаря им, в наших домах царят свет, тепло и уют, освещенные улицы и площади, стабильно работает промышленность, работают транспорт и связь.

Лучшие работники Углегорской ТЭС за добросовестный, плодотворный труд были награждены Почетными грамотами Артемовской райгосадминистрации с денежными вознаграждениями. После окончания торжественной части свои музыкальные поздравления присутствующим подарили хореографические и вокальные коллективы Светлодарска.


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