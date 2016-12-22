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В Краматорске состоялся семинар-тренинг «Школа волонтера - 2016»

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Общество / Разное
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В Краматорске состоялся семинар-тренинг «Школа волонтера - 2016»

При поддержке и содействии управления по делам семьи и молодежи облгосадминистрации в Краматорске с 15 по 17 декабря состоялся семинар-тренинг в рамках социального проекта «Школа волонтера - 2016», который реализуется общественной организацией «Всеукраинская общественная организация« РЯДОМ » при поддержке немецкой федеральной компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Проект направлен на помощь регионам с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц, а именно: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.

Школа волонтера - это проект, направленный на популяризацию идей волонтерства, повышение уровня осведомленности молодежи о исторический опыт волонтерской деятельности в мире, поощрения молодых внутренне перемещенных лиц (далее - ВПЛ) к активному участию в общественной жизни своей общины, объединения ВПЛ и общины для достижения взаимных целей и создание положительного имиджа Украины.

Проект призван решить проблему недостаточной теоретической и практической подготовки волонтеров, а также отсутствия специалистов, которые организуют и координируют работу волонтеров. Проект рассчитан на новое поколение людей, которые готовы развивать и распространять волонтерство.

Школа волонтера будет способствовать повышению уровня мотивации к добровольческой деятельности и социальной ответственности, а также активной общественной роли молодых ВПЛ в жизни общины.

Цель Школы - создать новую социальную сеть участников, способных развивать эффективный диалог «община-власть» при реализации социальных проектов в Харькове, Запорожье, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Целевой аудиторией проекта стали: активные молодые люди, в первую очередь студенты, активисты, представители общественных организаций.

Во время тренингов участники получили не только четкое представление по истории волонтерского движения, правового статуса волонтера, деятельности общественных организаций, но и основные навыки, необходимые для обсуждения решений, принятых местными властями, чтобы установить диалог между различными группами общества, осознание возможности каждого человека участвовать в общественной жизни своей общины, а также получат навыки оказания первой медицинской помощи и преодоления стресса.

Кроме того, все участники получили просветительские и образовательные материалы, а также сертификаты прохождения Школы волонтеров.
В Краматорске состоялся семинар-тренинг «Школа волонтера - 2016»
В Краматорске состоялся семинар-тренинг «Школа волонтера - 2016»
В Краматорске состоялся семинар-тренинг «Школа волонтера - 2016»


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