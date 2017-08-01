1,5 месяца работы в «серой» зоне: энергетики вернули свет в 800 домов Бахмутского района

Сегодня энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго ввели в строй новую линию 6 кВ и восстановили 14 трансформаторных подстанций. Линия дала свет 800 жителям поселков Зайцево, Новобахмутка, Жованка, Пески Бахмутского района, которые жили без электроэнергии больше года. Восстановить электроснабжение поселков ранее было невозможно сначала из-за боевых действий, позже – из-за необходимости разминирования территории. Линию длиной 5,5 км построили в рекордно короткие сроки – всего за 1,5 месяца.
Для того, чтобы энергетики могли приступить к работе, 2-3 бригады саперов ежедневно проводили разминирование территории, отведенной под строительство. Каждый день на строительстве новой воздушно-кабельной линии трудились 4-5 бригад ДТЭК Донецкоблэнерго. В условиях «серой» зоны и реальной опасности для жизни энергетиков новая линия была сдана в утвержденные сроки.
«Чтобы вернуть электричество в дома мы приняли решение о строительстве новой линии, не смотря на все риски, которые сопровождают энергетиков, работающих в серой зоне. Наша задача - восстановить энергоснабжение и дать возможность людям возвращаться в свои дома. Мы видим, насколько значима для них наша работа. Понимаем, что кроме нас ее не сделает никто, поэтому просто выполняем свой долг при любых обстоятельствах», - отметил генеральный директор ДТЭК Донецкоблэнерго Алексей Дегтярев.
«Как только была найдена площадка, где была наименьшая угроза для жизни людей, ДТЭК Донецкоблэнерго сделал все для того, чтобы в самые короткие сроки свет был подведен. Я очень благодарен как саперам, так и энергетикам за героическую работу», - сказал губернатор Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
В восстановлении энергоснабжения нуждаются десятки населенных пунктов Донецкого региона, пострадавшие от боевых действий. Однако сегодня ДТЭК Донецкоблэнерго сильно ограничено в средствах. Ситуация изменится в лучшую сторону с переходом энергоснабжающих компаний региона на стимулирующее тарифообразование с 2018 года.