На улицах Авдеевки восстановят наружное освещение

Уже к 24 августа, Дню Независимости Украины, в прифронтовой Авдеевке обещают полностью восстановить наружное освещение и построить новый газопровод.
Такое распоряжение дала городская военно-гражданская администрация, передает пресс-центр штаба АТО.
В частности, вскоре появится свет на улицах: Независимости, Сапронова, Леси Украинки, Донецкой, пер. Коцюбинского, Железнодорожной. Также уличные фонари загорятся по улицам: Степная, Первомайская, Чистякова, Доверия, Тургенева и переулка Шестакова.
- По подведению автономного газа в Авдеевку, его планируют завершить ко Дню Независимости. Сейчас такие работы начаты. Ранее, газоснабжение и электроснабжение шло в Авдеевку из Макеевки, во время интенсивных вражеских обстрелов он был разрушен, - говорится в сообщении.
До ТеБе