Покровск завалили мусором из Львова

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В Мариуполе полицейские нашли роженицу, которая отнесла своего младенца на свалку

На культурный фестиваль в Покровске приедут известные поэты и писатели

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