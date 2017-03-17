Покровск завалили мусором из Львова

Сегодня, 16 марта, 5 фур с мусором из Львова, о задержании которых сообщала полиция, благополучно разгрузились на полигоне ТБО в Покровске (Донецкая обл.) и отправились назад. Правоохранители, прибывшие на свалку по вызову неравнодушных жителей, проверили у водителей документы, убедились в наличии договора и благополучно отпустили львовян.
Это была вторая партия отходов из Львова, доставленная в Покровск. Хотя еще 15 марта владелец свалки Леонид Лейко заверял, что мусор из западной Украины не будет поступать, пока в области действуют карантинные мероприятия, связанные с африканской чумой свиней.
Пункт контроля транспортных средств на въезде в Покровск со стороны Днепра фуры не пересекали – это подтвердили дежурившие там полицейские и начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин.
«Ночью предприниматель встретил грузовики с отходами на границе с Днепропетровской областью и провел их на свалку по сельским дорогам в обход полицейских постов», – рассказал Гречишкин.
Попутно возникает вопрос об эффективности постов, которые можно просто объехать и провезти не только мусор.
«Сообщение о колонне автомобилей со львовской регистрацией на территории Покровского района поступило около полуночи. На полигон сразу же была направлена следственно-оперативная группа. На месте было установлено, что частный предприниматель, занимающийся складированием ТБО в Покровске, заключил договор со львовской фирмой. Правоохранителям был предоставлен договор, товарно-транспортные накладные. Весь необходимый материал был собран, и сейчас проводится проверка законности составления договора», – рассказал Юрий Гречишкин.
Он заметил, что в настоящее время по всей Украине обеспокоены проблемой мусора из Львова, но почему-то он попал в Покровск – за 1200 километров, минуя сотни других городов. С чем это связано, и хотят выяснить правоохранители, готовя запросы в различные инстанции, подключая к помощи различные органы и службы, в том числе мэрию и прокуратуру.
Начальник полиции добавил, что будут приняты все необходимые меры, чтобы в дальнейшем львовский мусор в город не поступал. По словам Юрия Гречишкина, уже разрабатывается комплекс необходимых мероприятий, хотя его содержание пока не разглашается.
Владелец покровского полигона Леонид Лейко подтвердил, что прошлой ночью свалка приняла 5 фур мусора из Львова общим объемом 250 куб м. Вместе с привезен ранее в Покровске уже нашли пристанище 400 куб. м. львовских отходов.
«Никаких письменных запретов или оснований не принимать отходы у меня не было. Но я предупредил партнеров из Львова, чтобы мусор к нам больше не возили. Мы расторгаем договор», – пояснил Лейко.
ТК Орбита