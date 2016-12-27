Энергетики ДТЭК восстановили линии электропередачи канала Северский Донец – Донбасс

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Донецкоблэнерго восстановят электроснабжение насосного канала Северский Донец – Донбасс, как только прекратятся обстрелы

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