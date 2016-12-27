Энергетики ДТЭК восстановили линии электропередачи канала Северский Донец – Донбасс

27 декабря энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго восстановили три линии электропередачи и подали напряжение в полном объеме на насосную 3-го подъема канала Северский Донец-Донбасс.
Бригады Донецкоблэнерго приступили к работе в 8:00 утра. 14 энергетиков работали в условиях выделенного «зеленого коридора». Для безопасного выполнения работ пришлось временно отключить электропитание насосной третьего подъема канала.
Напомним, что 23 декабря в результате боевых действий насосные станции третьего подъема канала Северский Донец-Донбасс остались без электроснабжения. В работе осталась одна насосная станция канала. В результате значительно сократился объем воды, подаваемой на фильтровальные станции всего региона.