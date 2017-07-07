В Славянске регистрируют рост кишечных инфекций более чем 150%

Количество заболеваний острыми кишечными инфекциями в Славянске выросла более в полтора раза по сравнению со среднегодовыми показателями, сообщает До ТеБе.
Об этом 4 июля во время очередного аппаратного совещания сообщил начальник Славянского филиала Донецкого областного лабораторного центра Геннадий Лещенко.
- В течение 23 - 29 июня было зарегистрировано 8 случаев острых кишечных инфекций. Показатель на 100 тысяч населения составил 6,31, что на 156% выше среднемноголетнего уровня прошлого года - на 89,12%, - рассказал Геннадий Лещенко.