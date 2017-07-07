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В Славянске регистрируют рост кишечных инфекций более чем 150%

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Общество / Здоровье
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В Славянске регистрируют рост кишечных инфекций более чем 150%

Количество заболеваний острыми кишечными инфекциями в Славянске выросла более в полтора раза по сравнению со среднегодовыми показателями, сообщает До ТеБе.

Об этом 4 июля во время очередного аппаратного совещания сообщил начальник Славянского филиала Донецкого областного лабораторного центра Геннадий Лещенко.

- В течение 23 - 29 июня было зарегистрировано 8 случаев острых кишечных инфекций. Показатель на 100 тысяч населения составил 6,31, что на 156% выше среднемноголетнего уровня прошлого года - на 89,12%, - рассказал Геннадий Лещенко.


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