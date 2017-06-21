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Программа "Доступные лекарства" в Мариуполе работает не полноценно

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Общество / Здоровье
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Программа "Доступные лекарства" в Мариуполе работает не полноценно

В Мариуполе практически на 90% реализуют государственную социальную программу «Доступные лекарства». По состоянию на 1 июня доктора выписали мариупольским пациентам около 40 тыс. рецептов. Об этом рассказал начальник Управления здравоохранения Мариупольского городского совета Сергей Данилков.

«Сегодня по данной программе препараты реализуют 50 городских аптек. Из 40 тыс. рецептов были получены лекарства на сумму 500 тыс. грн. В целом, в Мариуполе выписывается очень много рецептов по этой программе, но еще не все из 150 наименований лекарств доступны в закупке по тем ценам, которые декларирует министерство. Поэтому были отоварены только менее половины выписанных рецептов», – сказал Сергей Данилков.

Он добавил, что с 1 июля МОЗ должно расширить перечень препаратов и изменить цены на более реальные. А значит, аптекам не придется доплачивать разницу в стоимости за аналоги лекарств.

Мариуполь по показателям областного Департамента здравоохранения реализует программу практически на 90%, но при этом, согласно рейтингу регионов Министерства здравоохранения по реализации программы «Доступные лекарства», Донецкая область оказалась в списке аутсайдеров. В лидеры вышли Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Харьковская и Днепропетровская области. В МОЗ также заявили, что, возможно, будут перераспределять средства на реализацию программы из регионов-аутсайдеров в областные центры, где она проводится более успешно. Однако руководитель мариупольского горздрава уточнил, что речь идет о следующих этапах финансирования программы.

«Средства на реализацию программы у нас в любом случае останутся, потому что деньги на счетах есть, их никто забирать не будет и не сможет. И если что-то у нас не сработает, перераспределение финансов может коснуться только последующих этапов программы», – пояснил Сергей Данилков.

MRPL.city


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