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На Попаснянщине начала работу мобильная бригада врачей

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Общество / Здоровье
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На Попаснянщине начала работу мобильная бригада врачей

С 11 мая на Попаснянщине начала работу бригада Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, которая будет проводить обследования среди женщин района. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Отмечается, что врачи будут работать в помещении КУ «Попаснянская центральная районная больница» и на выезде в населенных пунктах района.

«Специалисты бригады обеспечат женщин необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», – отметили в пресс-службе.

Профилактические мероприятия будут проводиться в течение двух месяцев.


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