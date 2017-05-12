На Попаснянщине начала работу мобильная бригада врачей

С 11 мая на Попаснянщине начала работу бригада Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, которая будет проводить обследования среди женщин района. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
Отмечается, что врачи будут работать в помещении КУ «Попаснянская центральная районная больница» и на выезде в населенных пунктах района.
«Специалисты бригады обеспечат женщин необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», – отметили в пресс-службе.
Профилактические мероприятия будут проводиться в течение двух месяцев.