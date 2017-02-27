В Донецкой области сообщают об очередной вспышке африканской чумы

В Волновахском районе Донецкой области была зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней. Вводится карантин и срочные меры по локализации инфекции.
Об этом сообщает заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Владислав Лаврик на своей странице в Фейсбук.
- На аппаратном совещании прорабатываем возможность и необходимость введения чрезвычайного положения на территории возникновения очага заболевания. Все мероприятия по локализации приняты, но существует угроза заноса вируса с мясопродуктами, которые привозят волонтеры и пищевыми отходами, которые остаются в военных подразделениях. Именно это может быть причиной большой беды для области, которая занимает первое место в Украине по количеству поголовья свиней, - пишет Владислав Лаврик.
В облгосадминистрации обращаются с просьбой к волонтерам пока воздержаться от завоза мясопродуктов из свинины в военные подразделения на территории Донецкой области. Внимание руководства ВСУ обращают на правила утилизации пищевых отходов, и просят ни в коем случае не предоставлять их местному населению для кормления скота.
До ТеБе