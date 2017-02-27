В Донецкой области сообщают об очередной вспышке африканской чумы

Украина запретила ввоз свинины из Беларуси из-за подозрения на вспышку АЧС

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Карантин в Славянске из-за вспышки АЧС продлится от 40 до 60 дней

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