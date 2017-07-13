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В Краматорске ликвидировали школу-интернат №3

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Общество / Образование
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В Краматорске ликвидировали школу-интернат №3

Депутаты Краматорского городского совета сегодня на внеочередной сессии приняли решение ликвидировать школу-интернат № 3. За это решение проголосовали 29 избранников.

Детей с Краматорского интерната пообещали разместить в других учебных заведениях города, а учителей не оставить без работы.

- Помещение интерната передадут на баланс области. Там будет создан военный лицей. Только при этом условии мы передали этот объект на баланс области, - рассказал мэр Краматорска Андрей Панков.

В здании интерната планируют сделать ремонт для будущего учебного заведения.

- Почему мы ускорили темпы ликвидации интерната? В связи с тем, чтобы запланировать нормальную переработку корпусов, а если это военный лицей, то должен быть плац и спортивные тренажеры и залы. Сейчас ведутся переговоры с Киевским военным лицеем имени Ивана Богуна. И они решают, будет ли это самостоятельное учебное заведение в городе, или это будет филиал, - отметила депутат Краматорского городского совета Ирина Ольховая.

До ТеБе


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