В Ясиноватском районном методическом кабинете провели семинар-практикум

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В Краматорске состоялся семинар по вопросам социальной защиты людей с ограниченными физическими возможностями

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