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В Ясиноватском районном методическом кабинете провели семинар-практикум

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Общество / Образование
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В Ясиноватском районном методическом кабинете провели семинар-практикум

С целью повышения профессиональной компетентности учителей и воспитателей по внедрению инновационных педагогических технологий в работу с педагогическими кадрами и ученическим коллективом, 2 марта работниками Ясиноватского районного методического кабинета на базе Очеретинской общеобразовательной школы I-III ступеней был проведен семинар-практикум по теме «Организационно-методическое сопровождение внедрения инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс».

С приветственными словами к участникам семинара обратилась Алексеева Ю., методист РМК, которая рассказала о повышении информационной культуры педагогов в условиях глобальной информатизации и ознакомила учителей и воспитателей с современными Интернет и ИКТ- технологиями в работе образовательных менеджеров. Участники семинара научились использовать облачные технологии, создавать Google Формы.

После просмотра мотивационного ролика о компетентности, методист РМК Древняк Ю.М. очертила методический аспект внедрения интерактивных технологий в учебно-воспитательный процесс. Участники мероприятия, работая в группах и применяя интерактивные методы обучения, составили метаплан с последующим его обсуждением.

По результатам семинара педагоги получили информационные и методические материалы для практического использования в своей работе.
В Ясиноватском районном методическом кабинете провели семинар-практикум
В Ясиноватском районном методическом кабинете провели семинар-практикум


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