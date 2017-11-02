Украина и ОАЭ договорились о безвизе

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Украина и Россия договорились о зимней цене на газ в $385 – Порошенко

Этим летом уже точно. Порошенко о безвизовом режиме

Топ за неделю 9239 6288 3080 2145 2002

Интересное