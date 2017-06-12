Трамп обсудит с Дудой ситуацию на Донбассе

Президент США Дональд Трамп обсудит со своим польским коллегой Анджеем Дудой во время своего визита в эту страну ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, информирует Польское радио.
По его словам, Трамп прибудет в Польшу вечером 5 июля, а программа его визита продлится до ранних послеобеденных часов 6 июля. Ващиковский сообщил, что одним из пунктов визита Трампа будет личная встреча с Дудой. А если главу США будет сопровождать делегация, то состоятся встречи и в более широком формате. Не исключен также приезд главы Агентства национальной безопасности.
Ващиковский подчеркнул, что среди тем переговоров будут двусторонние отношения, в частности экономическое сотрудничество, поставки газа, сотрудничество в области обороны и российско-украинская война. Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.