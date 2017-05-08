Макрон уверенно победил на выборах президента Франции

По официальным данным на выборах президента Франции, прошедших в воскресенье, 7 мая, победу одержал Эмманюэль Макрон.
По итогам подсчета 100% бюллетеней, 39-летний лидер движения "Вперед!" получил поддержку 66,06% избирателей, сообщило в ночь на понедельник, 8 мая, французское Министерство внутренних дел.
За соперницу Э.Макрона, лидера правых популистов Марин Ле Пен проголосовали 33,94% проголосовавших.
"Открылась новая страница нашей истории, страница вновь появившейся надежды и доверия", – заявил Э.Макрон.
М. Ле Пен признала поражение во втором туре президентских выборов. Она позвонила Э.Макрону и поздравила его с избранием на высший государственный пост.
Явка на выборах равнялась 75,4%. 9,4% бюллетеней на выборах признаны недействительными. Это самый высокий показатель на выборах с 1965 года.
В день голосования были приняты жесткие меры безопасности. Порядок охраняли более 50 тыс. полицейских и жандармов, а также 7 тыс. военнослужащих.