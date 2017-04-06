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Европарламент проголосовал за безвиз Украине

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Политика / Политика в мире
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Европарламент проголосовал за безвиз Украине

Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Соответствующее решение поддержал 521 евродепутат на заседании в четверг, 6 апреля.

Против проголосовали 75 евродепутатов, еще 36 воздержались.

Теперь украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.

На прошедших накануне дебатах по безвизовому режиму для Украины большинство евродепутатов в высказались "за" заявив, что страна выполнила все условия. Однако некоторые выступили против.


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