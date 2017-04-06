Европарламент проголосовал за безвиз Украине

Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Соответствующее решение поддержал 521 евродепутат на заседании в четверг, 6 апреля.
Против проголосовали 75 евродепутатов, еще 36 воздержались.
Теперь украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.
На прошедших накануне дебатах по безвизовому режиму для Украины большинство евродепутатов в высказались "за" заявив, что страна выполнила все условия. Однако некоторые выступили против.